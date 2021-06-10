لجان المقاومة: أبطال الأجهزة الأمنية في جنين أسقطوا أوسلو

رام الله - دنيا الوطنقالت لجان المقاومة، اليوم الخميس، إن "جريمة العدو في جنين تؤكد أن الدماء الفلسطينية واحدة أمام إجرام الصهاينة".وأكدت لجان المقاومة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "الدماء الفلسطينية واحد أمام إجرام الصهاينة وأن العدو لا يفرق بين فلسطيني وآخر بممارسة جرائمه وأن كل الأرض وكل أبناء شعبنا الفلسطيني مستهدفة من قبل هذا العدو العنصري المجرم".وأشارت إلى أن "أبطال الأجهزة الأمنية في جنين الليلة أسقطوا أوسلو وأعلوا فلسطين وأعادوا تصويب بنادقهم إلى مكانها الصحيح وهو قلب العدو الصهيوني الغاصب".وشددت لجان المقاومة في فلسطين، على أن هذه الجريمة التي استهدفت الأمن والمقاومين الفلسطينيين في جنين البطولة "تستدعي إشعال الأرض غضباً وثورة في جه المحتلين الصهاينة".ودعت في ختام حديثها، رجال المقاومة والشباب الثائر في الضفة إلى "الثأر للشهداء وردع العدو الصهيوني عبر تصعيد الانتفاضة والمقاومة بكافة أشكالها".