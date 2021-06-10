المحافظة الوسطى: الشرطة تفرج عن 46 موقوفًا غارماً







رام الله - دنيا الوطنأفرجت شرطة محافظة الوسطى، بغزة، عن 46 موقوفًا من الغارمين في نظاراتها، عقب دفع الحقوق المالية لأصحابها، بتبرع من أهل الخير في سلطنة عمان، وبتنفيذ مركز سواعد الشبابي.وفي هذا الصدد، قال مدير شرطة الوسطى، العميد إياد سلمان: "إن مبادرة فكاك الغارمين جاءت لإدخال الفرح والسرور على ذوي الموقوفين من أصحاب الذمم المالية".وأوضح أن شرطة الوسطى أجرت إحصائية كاملة للموقوفين في كافة النظارات، وقيمة الذمم المالية عليهم، وذلك لتخليص أكبر عدد من الموقوفين وإنهاء قضاياهم وسداد مديونياتهم.وقدم العميد اياد سلمان شكره للمؤسسات الخيرية، وفاعلي الخير لدعمهم أبناء الشعب الفلسطيني وتفريج كرباتهم.من جانبه، قال محمود أبو صالح رئيس مركز سواعد الشبابي إن المركز يعمل بكل الوسائل والإمكانات لمساعدة المواطنين في قطاع غزة عبر التواصل مع المؤسسات المحلية والدولية وفاعلي الخير من الدول العربية والإسلامية.