"المرور": ستة حوادث سير بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، غزة، إن هناك حركة مرورية نشطة نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ستة حوادث سير نتج عنها وفاة الفتى محمد زكريا البابلي (16 عاماً) إثر صدمه من قبل جيب هونداي على مدخل منطقة المصدر في المحافظة الوسطى، إلى جانب إصابة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.