الشيخ: استهداف أبناء شعبنا ومقراتنا الأمنية استكمال للعدوان الاحتلالي يتطلب إدانة دولية صارخه

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن "استمرار اقتحام مدننا وقرانا ومخيماتنا واستهداف أبناء شعبنا ومقراتنا الأمنية وجنودنا وضباطنا البواسل هو استكمال للعدوان الاحتلالي".وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن ذلك "يستوجب اتباع كل الطرق لحماية شعبنا وأبناء أجهزتنا ومقراتنا الأمنية".وتابع: "كما يتطلب إدانة دولية صارخه لهذا السلوك الإجرامي من قوات الاحتلال".وأعلنت وزارة الصحة فجر اليوم الخميس، عن استشهاد ثلاثة شبان بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوة خاصة إسرائيلية (مستعربين) تابعة لجيش الاحتلال في مدينة جنين.وأوضحت وزارة الصحة ومصادر أمنية في جنين، أن الشهداء هم الملازم ادهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين، كما أصيب محمد سامر منيزل البزور (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة ادخل على أثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.