تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد





المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-18 28-16 29-19 بيت لحم 30-18 28-16 29-19 رام الله والبيرة 29-17 26-15 28-18 طولكرم 32-20 30-19 31-21 نابلس 31-19 29-17 30-20 قلقيلية 32-20 30-19 31-21 جنين 33-20 31-18 32-21 سلفيت 30-18 28-16 29-19 طوباس 34-21 32-19 33-22 روابي 31-19 29-17 30-20 الخليل 29-17 27-15 28-18 غزه 31-21 29-20 30-22 أريحا 40-24 37-23 38-24 خانيونس 31-21 29-20 30-22 الأغوار الشمالية 38-22 35-22 36-23 رفح 32-20 30-19 31-21

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياً بوجه عام حاراً وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً وجافا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً وجافا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.