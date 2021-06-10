مباشر | تشييع جثمان الشهيد النقيب في الاستخبارات تيسير العيسة

شؤون فلسطينية

أول تعقيب إسرائيلي على الاشتباك المسلح "غير العادي" في جنين الليلة الماضية

أول تعقيب إسرائيلي على الاشتباك المسلح "غير العادي" في جنين الليلة الماضية
شهداء جنين
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، اليوم الخميس، إن أعيرة نارية أُطلقت من الجانب الفلسطيني، "ما خلق وضع كان فيه قوات اليمام الخاصة في خطر كبير ولذلك ردوا بإطلاق النار حسب التعليمات".

جاء ذلك في تعقيب إسرائيلي، على الاشتباك المسلح في جنين الليلة الماضية، واستشهاد ثلاثة مواطنين اثنان منهم من جهاز الاستخبارات 

وذكرت قناة (كان): "في مؤسسة الأمن فتحوا تحقيقا في الحادث غير العادي الذي انتهى بوقوع العديد من الضحايا في الجانب الفلسطيني، دون وقوع إصابات في صفوف القوات".

وأعلنت وزارة الصحة فجر اليوم الخميس، عن استشهاد 3 شبان بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوة خاصة إسرائيلية (مستعربين) تابعة لجيش الاحتلال في مدينة جنين.

وأوضحت وزارة الصحة ومصادر أمنية في جنين، أن الشهداء هم الملازم ادهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين، كما أصيب محمد سامر منيزل البزور  (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة ادخل على أثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

أخبار ذات صلة

لجان المقاومة: أبطال الأجهزة الأمنية في جنين أسقطوا أوسلو

لجان المقاومة: أبطال الأجهزة الأمنية في جنين أسقطوا أوسلو

(أونروا) تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022

(أونروا) تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022

المحافظة الوسطى: الشرطة تفرج عن 46 موقوفًا غارماً

المحافظة الوسطى: الشرطة تفرج عن 46 موقوفًا غارماً

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

&#34;المرور&#34;: ستة حوادث سير بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

"المرور": ستة حوادث سير بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

الجهاد الإسلامي: أبناء الأجهزة الأمنية في جنين قاموا بدورهم الطبيعي

الجهاد الإسلامي: أبناء الأجهزة الأمنية في جنين قاموا بدورهم الطبيعي

الشيخ: استهداف أبناء شعبنا ومقراتنا الأمنية استكمال للعدوان الاحتلالي يتطلب إدانة دولية صارخه

الشيخ: استهداف أبناء شعبنا ومقراتنا الأمنية استكمال للعدوان الاحتلالي يتطلب إدانة دولية صارخه

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجان المقاومة: أبطال الأجهزة الأمنية في جنين أسقطوا أوسلو

لجان المقاومة: أبطال الأجهزة الأمنية في جنين أسقطوا أوسلو

المحافظة الوسطى: الشرطة تفرج عن 46 موقوفًا غارماً

المحافظة الوسطى: الشرطة تفرج عن 46 موقوفًا غارماً

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

جهاز الاستخبارات العسكرية ينعى شهيدي جنين

جهاز الاستخبارات العسكرية ينعى شهيدي جنين

الهباش يطلع قيادات دينية وسياسية مصرية على تطورات الأوضاع في مدينة القدس

الهباش يطلع قيادات دينية وسياسية مصرية على تطورات الأوضاع في مدينة القدس

زيارة: الحكومة تولي أهمية خاصة لمحافظة نابلس لأهميتها الاقتصادية

زيارة: الحكومة تولي أهمية خاصة لمحافظة نابلس لأهميتها الاقتصادية

الجبهة الشعبية للاحتلال: حربكم المسعورة علينا لن تزيدنا إلا قوة

الجبهة الشعبية للاحتلال: حربكم المسعورة علينا لن تزيدنا إلا قوة

وزير الثقافة: الحكومة تحرص على علاقةِ شراكة وتكامل مع المؤسسات الثقافية

وزير الثقافة: الحكومة تحرص على علاقةِ شراكة وتكامل مع المؤسسات الثقافية

منوعات

ميريام فارس تتباهي:&#34; أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي&#34;

ميريام فارس تتباهي:" أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي"

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

بعد يارا.. هل عينت (يونيسيف) أحمد حلمي سفيراً للنوايا الحسنة؟

بعد يارا.. هل عينت (يونيسيف) أحمد حلمي سفيراً للنوايا الحسنة؟

ما حقيقة تعرض مرام البلوشي لجلطة في القلب للمرة الثانية؟

ما حقيقة تعرض مرام البلوشي لجلطة في القلب للمرة الثانية؟

عربي

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الإمارات تعلق دخول المسافرين من ثلاث دول إفريقية

الإمارات تعلق دخول المسافرين من ثلاث دول إفريقية

بعد العراق ومصر.. الفطر الأسود يقتحم دولة عربية جديدة

بعد العراق ومصر.. الفطر الأسود يقتحم دولة عربية جديدة