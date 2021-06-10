أول تعقيب إسرائيلي على الاشتباك المسلح "غير العادي" في جنين الليلة الماضية

وأعلنت وزارة الصحة فجر اليوم الخميس، عن استشهاد 3 شبان بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوة خاصة إسرائيلية (مستعربين) تابعة لجيش الاحتلال في مدينة جنين.



