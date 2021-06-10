أول تعقيب إسرائيلي على الاشتباك المسلح "غير العادي" في جنين الليلة الماضية
قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، اليوم الخميس، إن أعيرة نارية أُطلقت من الجانب الفلسطيني، "ما خلق وضع كان فيه قوات اليمام الخاصة في خطر كبير ولذلك ردوا بإطلاق النار حسب التعليمات".
جاء ذلك في تعقيب إسرائيلي، على الاشتباك المسلح في جنين الليلة الماضية، واستشهاد ثلاثة مواطنين اثنان منهم من جهاز الاستخبارات
وذكرت قناة (كان): "في مؤسسة الأمن فتحوا تحقيقا في الحادث غير العادي الذي انتهى بوقوع العديد من الضحايا في الجانب الفلسطيني، دون وقوع إصابات في صفوف القوات".
وأعلنت وزارة الصحة فجر اليوم الخميس، عن استشهاد 3 شبان بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوة خاصة إسرائيلية (مستعربين) تابعة لجيش الاحتلال في مدينة جنين.
وأوضحت وزارة الصحة ومصادر أمنية في جنين، أن الشهداء هم الملازم ادهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين، كما أصيب محمد سامر منيزل البزور (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة ادخل على أثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.
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