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شؤون فلسطينية

فتح تعلق على أحداث جنين واستشهاد اثنين من جهاز الاستخبارات برصاص الاحتلال

فتح تعلق على أحداث جنين واستشهاد اثنين من جهاز الاستخبارات برصاص الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، "الشهداء الأبطال الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مدينة جنين فجر اليوم.

وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه و"بمزيد من الفخر والاعتزاز بالشهداء الذين ارتقوا وهم يدافعون عن كرامة الوطن والمواطن وتزهو بالفخر  والاعتزاز الكبير لجماهير شعبنا و اهلنا في جنين بهبتهم الفورية  بالوقوف سدا منيعا مع اجهزتهم الامنية  في صد عدوان المحتل ليشكل هذا التلاحم عنوانا للاستقلال والكرامة الوطنية".

وقالت الحركة: إن "كل الخيارات متاحة أمام شعبنا للدفاع عن الأقصى والقدس العاصمة بوصلة الحق المغتصب وقبلة الفدائيين والشرفاء .. تهون لأجلها الدماء والمهج".

واستنكرت حركة فتح "الإجرام والاستبداد الصهيوني اليوم بحق ابناء شعبنا في كل مكان و تؤكد بأن كل أشكال الإرهاب التي تمارس ضد شعبنا لن تثنيه عن مواصلة درب النضال حتى النصر والتحرير وتطهير أرضنا المقدسة من جنود الاحتلال والمستوطنين ولن يسقط حقنا وسنبقى ندافع عن القدس العاصمة وكل شبر من وطننا المقدس".

وختم بيان الحركة في القول: إن "شعبنا وقيادتنا وأجهزتنا اعتادت المجابهة ولا يخشون  الموت من اجل حرية الوطن وسندافع عن كرامتنا ومقدساتنا نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية وسنصمد  فوق أرضنا وسيزول الاحتلال حتماً".

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