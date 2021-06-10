أول تعليق من حماس على استشهاد عنصريْن من جهاز الاستخبارات باشتباك مسلح مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "الروح الوطنية القتالية العالية لأبناء الأجهزة الأمنية التي تجلت اليوم في اشتباكات جنين البطولية مع العدو الإسرائيلي، تعني أن شعبنا الفلسطيني حُر أبِي لا يمكن أن يستسلم للأمر الواقع، أو يرضخ لسياسات الاحتلال".وأضافت على لسان المتحدث باسمها اسمها، فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "أنه لا يوجد قوة على الأرض تستطيع أن تمنع هذا الشعب من القيام بواجبه الوطني بالتصدي لاعتداءات واقتحامات جنود العدو والمستوطنين الصهاينة ، مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات".وشددت على أن "ما جرى في جنين هو عمل بطولي شجاع، وهو الممارسة الحقيقية والمطلوبة لدور الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في حماية شعبنا والدفاعة عنه، وأن هذه الروح النضالية المقاومة يجب أن تتعزز وتتصاعد وتستمر".وتابع: "فرهاننا على أمثال الشهداء "جميل العموري، وأدهم عليوي، وتيسير عيسة"، من الشباب الفلسطيني الثائر كبير في وضع حد لجرائم وانتهاكات العدو وحسم المعارك معه كل التحية لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى".