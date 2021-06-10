شاهد: شهيدان من جهاز الاستخبارات باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين





وأفادت مصادر محلية، أن قوات خاصة إسرائيلية، اقتحمت شارع الناصرة في مدينة جنين، وأطلقت الرصاص على شاب بالقرب من مقر الاستخبارات ما أسفر عن اندلاع اشتباك في المكان، استمر وقتاً فيما انسحبت قوات الاحتلال بعدها من المنطقة.





















رام الله - دنيا الوطناستشهد، فجر اليوم الخميس، عنصرين من جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وأصيب آخر بجراح خطيرة، خلال اشتباك مسلح مع قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشهيدين هما: أدهم ياسر عليوي (23 عاماً)، وتيسير محمود عيسة (33 عاماً)، من مرتبات جهاز الاستخبارات الفلسطيني.وقال تلفزيون فلسطين، عبر موقع (فيسبوك)، إن عنصرين من جهاز الاستخبارات استشهدا أثناء تصديهم لاقتحام جيش الاحتلال وقواته الخاصة لمدينة جنين.من جهته، نعى جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطيني، عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، النقيب تيسير عيسة، والملازم أدهم عليوي.ونفت قناة (كان) الإسرائيلية، وقوع إصابات في جانب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين، فيما ذكرت قناة (الجزيرة)، أن ضابط إسرائيلي قتل خلال اقتحام قوات خاصة للمدينة.