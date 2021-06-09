شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية للاحتلال: حربكم المسعورة علينا لن تزيدنا إلا قوة

الجبهة الشعبية للاحتلال: حربكم المسعورة علينا لن تزيدنا إلا قوة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الاحتلال الإسرائيلي بمختلف أجهزته الأمنية والاستخباراتية يواصل حربه الواسعة على الجبهة الشعبية حيث كَثّف في الأيام الأخيرة من حملات اعتقالاته المسعورة بحق قيادات وناشطي الجبهة، ومواصلة استهداف مؤسسات ومراكز بزعم ارتباطها بالجبهة.

واعتبرت الجبهة أن الاحتلال وضع مهمة " تصفية الجبهة الشعبية" في مرمى استهدافه الأول في الضفة والقدس، وظهر واضحاً في حملة الملاحقة والاعتقالات الواسعة والتهديدات التي تطال القيادات والناشطين، فضلاً عن حملة التحريض الإعلامية الضخمة التي تقودها وزارة الخارجية ووزارة الشئون الاستراتيجية للاحتلال ومن ورائهم اللوبي والقوى الغربية اليمينية المتصهينة، والتي تصاعدت بعد المسيرة الجماهيرية الضخمة والعرض العسكري الذي نظمته الجبهة في غزة احتفاءً بانتصار المقاومة في معركة "سيف القدس"، والنشاطات والفعاليات الواسعة التي نظمها ناشطو الجبهة في مختلف أنحاء العالم خصوصاً في أوروبا وأمريكا.

وبَنيّت الجبهة أنه منذ تأسيسها وحتى الآن تتعرض لضربات وملاحقات واعتقالات واستهدافات متواصلة واغتيالات لقادتها، إلا أنها كانت دائماً ما تخرج أكثر قوة وإصرار على المضي قدماً في طريق المقاومة، فهي تمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع هذا الواقع الصعب، وخَبِرّت جيداً أبجديات العمل السري، وخلق قيادات ميدانية تقود المعركة خلفاً للقيادات التي يجري اعتقالها.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا وقواه الحية إلى الالتفاف حول خيار المقاومة، فقد أثبتت الأيام الماضية جدوى هذا الخيار وعقم نهج التسوية والمفاوضات، الأمر الذي يستوجب تعزيز وحدة وتكامل ساحات النضال لمواجهة الاحتلال من خلال تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لإدارة الاشتباك الميداني ضده.

وختمت الجبهة بيانها، مؤكدة أن الاحتلال واهم إذا اعتقد أنه قادر على تصفية الجبهة، فهي جبهة الشهداء والشعب التي تمتلك إرث نضالي وشعبي عريق ومتجذر عصي على الكسر أو الهزيمة.

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