شاهد: "دنيا الوطن" تكرم الوفد الإعلامي المصري الذي يزور غزة









يشار إلى أن الوفد قام بجولة تفقدية لبعض المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، خلال العدوان، بينما تم بث حلقة الأربعاء من برنامج "صباح الخير يا مصر" من غزة.











ووجه عيسى خلال اللقاء التكريمي، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، لوقوفه مع الشعب الفلسطيني أثناء وبعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.يشار إلى أن الوفد قام بجولة تفقدية لبعض المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، خلال العدوان، بينما تم بث حلقة الأربعاء من برنامج "صباح الخير يا مصر" من غزة.

رام الله - دنيا الوطنكرمت "دنيا الوطن" اليوم الأربعاء، الوفد الإعلامي المصري من القناة الأولى الرسمية، الذي يزور غزة، لتغطية ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير من آثار كارثية على القطاع.وترأس وفد "دنيا الوطن" نائب المدير العام، محمد عيسى، بوجود الزملاء هيثم نبهان وهاني أبو رزق وغازي شقورة، فيما حضر من الوفد المصري، الذي يقيم بأحد الفنادق بمدينة غزة، هدير أبو زيد مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، ومحمد المعتصم، رئيس تحرير البرنامج.