القواسمي: انتقاد وتجريم نظام الابارتايد الإسرائيلي ليس معاداة لليهودية والسامية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي أن على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد نظام الابارتايد الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني، واحتلالها الغاشم الكولونيالي الاستعماري ، بمعادة اليهودية والساميةوأوضح القواسمي أن الاحتلال لا دين له، وأن أغلبية يهودية في أمريكا ودول أخرى ينتقدون ويرفضون الاحتلال ونظام الابارتايد الإسرائيليين، فهل هؤلاء اليهود هم أيضا ضد اليهودية والسامية؟وأكد القواسمي أن إسرائيل والحركة الصهيونية من وراءها تهدف الى تعميق الاحتلال وشرعنته تحت غطاء الدين ومعاداة السامية، الأمر الذي لم يعد ينطلي على شعوب العالم، وما المسيرات الضخمة، والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي انتقدت ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي و عدوانها على شعبنا وخاصة في أمريكا، إلا دليلا قويا على أن الشعوب ترفض ربط انتقاد الاحتلال الإسرائيلي المخالف للشرعية الدولية وعدوانه واحتلاله لدولة فلسطين بمعاداة السامية واليهودية.