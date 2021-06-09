قائد سلاح الجو الإسرائيلي: مطاراتنا العسكرية كانت تحت تهديد صواريخ حماس

رام الله - دنيا الوطنكشف قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل جديدة حول معركة (سيف القدس)، التي اندلعت الشهر الماضي، بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي: "مطاراتنا العسكرية كانت تحت تهديد صواريخ حركة حماس، حيث أن الحركة حاولت إسقاط مقاتلة بصاروخ".وقد انتهت معركة سيف القدس، بانتصار المقاومة الفلسطينية، والتي قصفت مستوطنات غلاف غزة، والقدس وبئر السبع وتل أبيب وعسقلان وأسدود وسديروت، بعشرات الصواريخ، ردا على اعتداءات الاحتلال بحق الأهالي في القدس والشيخ جراح، وكذلك هدم الأبراج واستهداف المدنيين في قطاع غزة.وقد توصلت الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي الى تهدئة عبر الوسيط المصري، بوقف اطلاق النار بين الطرفين.