مصطفى البرغوثي لـ"دنيا الوطن": تأجيل لقاءات الفصائل بالقاهرة وسيتم تحديد موعد اخر لاحقاً



ويتواجد حاليا الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، في العاصمة المصرية، القاهرة، حيث من المقرر أن تجري اللقاءات الوطنية يومي السبت والأحد المقبلين.



ويشار إلى أن الحوارات الوطنية الفلسطينية في مصر، ستتمحور حول العديد من الملفات، منها إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانهاء الانقسام وتنفيذ المصالحة، بالإضافة الى مناقشة التهدئة ووقف إطلاق النار، وكذلك صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.



خاص دنيا الوطنأكد مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أنه تم تأجيل موعد لقاءات الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.وأشار البرغوثي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه المصريين رأوا أنه من الأفضل أن يتم التأجيل، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر للقاءات الفصائل لاحقاً.