الحايك يدعو الفصائل لموقف وطني موحد وإنجاح لقاءات القاهرة

رام الله - دنيا الوطندعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، الفصائل الفلسطينية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة لتغليب المصلحة الوطنية والخروج بموقف وطني موحد يلبي تطلعات شعبنا في القدس والضفة وقطاع غزة.وطالب الحايك في تصريح صحفي، بضرورة توافق الفصائل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أبرز مهمها إنهاء الانقسام الداخلي، والشروع بإعادة إعمار غزة، وتحسين أحوال أكثر من 2 مليون مواطن يعانون من ظروف اقتصادية مأساوية في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.وأكد الحايك على ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ غزة من انهيار كامل يطال كافة مناحي الحياة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير القطاع، مشدداً أن غزة جزء أصيل وأساسي من المشروع الوطني وتستحق أن يعيش أهلها بكرامة، فلقد قدمت الالاف من الشهداء والجرحى والاسرى لأجل القضية الفلسطينية والحفاظ على الثوابت الوطنية.وأشار الحايك إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عمد على تشديد حصاره على قطاع غزة من خلال عدم السماح بإدخال كامل الأصناف والمواد الخام والبضائع التي كانت تدخل للقطاع قبل العدوان، وزيادة القيود على حركة المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالخارج.وثمن الحايك جهود جمهورية مصر الشقيقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهاز المخابرات العامة، للتخفيف عن سكان قطاع غزة، وتحقيق الهدوء في القطاع، والعمل على إنجاز المصالحة الفلسطينية، وتقديم تسهيلات بمعبر رفح البري للأفراد والبضائع.