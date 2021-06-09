مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالقدس

رام الله - دنيا الوطنشارك نحو 100 مستوطن، مساء اليوم الأربعاء، في مسيرة استفزازية جابت طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقال شهود عيان: "إن المسيرة انطلقت من سوق القطانين مرورا بباب حطة وشارع الواد"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صبري أبو دياب وأعاقت حركة المواطنين المقدسيين، خلال توفيرها الحماية للمستوطنين.وكانت شرطة الاحتلال قد أغلقت المحال التجارية من منطقة "الهوسبيس" حتى آخر شارع الواد بالقدس المحتلة، استعدادا للمسيرة.