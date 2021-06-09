عربي

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزراء ري وخارجية مصر والسودان بيانا مشتركا حول تطورات أزمة سد النهضة، خلال مباحثات مكثفة في الخرطوم.

وأكد البيان أن اجتماع وزراء الري والخارجية وخبراء وفنيين وقانوني من الجانبين تركزت في تطورات سد النهضة الإثيوبي اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار والوخيمة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا للتفاوض للوصول لاتفاق ملزم قانوني بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود.

وتوافقت رؤى البلدين حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية وهو مايتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة في السعي لفرض الأمر الواقعي على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن وعزمها في الملء دون مرعاة لمصالح السودان ومصر اعربو عن قلقهم لملء وتشغيل السد بشكل أحادي ودون اتفاق ملزم قانوني ينظم عمل السد ومصالحهم المائية.

أكدوا أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول لتسوية تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.

أخبار ذات صلة

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الإمارات تعلق دخول المسافرين من ثلاث دول إفريقية

الإمارات تعلق دخول المسافرين من ثلاث دول إفريقية

بعد العراق ومصر.. الفطر الأسود يقتحم دولة عربية جديدة

بعد العراق ومصر.. الفطر الأسود يقتحم دولة عربية جديدة

الخارجية السورية: نرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي والجولان كان وسيبقى عربياً سورياً

الخارجية السورية: نرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي والجولان كان وسيبقى عربياً سورياً

البحرين: إجلاء 13 نزيلًا إثر حريق بمقر احتجاز أمني

البحرين: إجلاء 13 نزيلًا إثر حريق بمقر احتجاز أمني

شملت الملف الليبي.. مباحثات مغربية تركية تبحث قضايا ذات اهتمام مشترك

شملت الملف الليبي.. مباحثات مغربية تركية تبحث قضايا ذات اهتمام مشترك

المرصد السوري: مقتل ثمانية من مقاتلي النظام في غارات إسرائيلية على حمص

المرصد السوري: مقتل ثمانية من مقاتلي النظام في غارات إسرائيلية على حمص

الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي قادم من الأجواء اللبنانية

الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي قادم من الأجواء اللبنانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو النجا يشيد بجهود المهندسين والعمال المصريين في غزة

أبو النجا يشيد بجهود المهندسين والعمال المصريين في غزة

الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون في سلفيت

الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون في سلفيت

تفاقم الوضع الصحي للأسير طارق عاصي من نابلس

تفاقم الوضع الصحي للأسير طارق عاصي من نابلس

(يسرائيل هيوم): إسرائيل تسمح بتحويل المنحة القطرية لقطاع غزة

(يسرائيل هيوم): إسرائيل تسمح بتحويل المنحة القطرية لقطاع غزة

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية غرب بيت لحم

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية غرب بيت لحم

طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

المجلس الوطني: على الأمناء العامين للفصائل تحمل مسؤولياتهم وإزالة عوائق الوحدة الوطنية

المجلس الوطني: على الأمناء العامين للفصائل تحمل مسؤولياتهم وإزالة عوائق الوحدة الوطنية

بعد الحرب على غزة.. تراجع شعبية إسرائيل في أوروبا

بعد الحرب على غزة.. تراجع شعبية إسرائيل في أوروبا

منوعات

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

بعد يارا.. هل عينت (يونيسيف) أحمد حلمي سفيراً للنوايا الحسنة؟

بعد يارا.. هل عينت (يونيسيف) أحمد حلمي سفيراً للنوايا الحسنة؟

ما حقيقة تعرض مرام البلوشي لجلطة في القلب للمرة الثانية؟

ما حقيقة تعرض مرام البلوشي لجلطة في القلب للمرة الثانية؟

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

عربي

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الإمارات تعلق دخول المسافرين من ثلاث دول إفريقية

الإمارات تعلق دخول المسافرين من ثلاث دول إفريقية

بعد العراق ومصر.. الفطر الأسود يقتحم دولة عربية جديدة

بعد العراق ومصر.. الفطر الأسود يقتحم دولة عربية جديدة

الخارجية السورية: نرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي والجولان كان وسيبقى عربياً سورياً

الخارجية السورية: نرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي والجولان كان وسيبقى عربياً سورياً