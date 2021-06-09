شؤون فلسطينية

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تستلم مساعدات كويتية لصالح الشعب الفلسطيني

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تستلم مساعدات كويتية لصالح الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات إنسانية من دولة الكويت لصالح الشعب الفلسطيني، بحضور السفير الكويتي في عمان عزيز رحيم الديحاني.

وتحمل الطائرة مواد غذائية وحليب أطفال ومواد طبية، من خلال الجمعية الكويتية للإغاثة، ليتم التنسيق من خلال الهيئة لإرسالها إلى فلسطين، وتحديدا للقدس وقطاع غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وباشرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في الترتيبات واستلام المواد الغذائية والطبية وتجهيزها ضمن القوافل التي تسيرها، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وأوضح أمين عام الهيئة حسين الشبلي، أنه سيتم تسليم المواد الغذائية ومادة حليب الأطفال إلى جمعيات في قطاع غزة، فيما سيتم التنسيق مع مستشفى المقاصد في القدس بخصوص المواد الطبية، ليصار إلى تسليمها هناك، ضمن الاحتياجات الواردة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعرب الشبلي عن شكره لدولة الكويت لجهودها المبذولة للدعم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ضمن الظروف الراهنة التي يمر بها.

بدوره، عبر السفير الديحاني عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تسهيل تسيير قوافل العمل الخيري الكويتي للمستحقين.

ولفت إلى أن الحكومة الكويتية قدمت التسهيلات من أجل القدس، لما تمثله القدس من مكانة إسلامية وفلسطين من أهمية سياسية.

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