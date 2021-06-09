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الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيّرة لجماعة الحوثي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني العقيد ربيع القرشي في تغريدة على (تويتر): "إن القوات تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في جبهة الجَدافر شرق مدينة الحزم (مركز الجوف)"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي 25 فبراير الماضي، قال الجيش اليمني إنه أحبط هجوما لجماعة الحوثيين بطائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف قواته في جبهة النضود شرق مدينة الحزم، مؤكدا إسقاطها.

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