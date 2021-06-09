شؤون فلسطينية

ماكرون: مستعدون للمساهمة بالجهود الرامية للتوصل لسلام دائم بين إسرائيل وفلسطين

ماكرون: مستعدون للمساهمة بالجهود الرامية للتوصل لسلام دائم بين إسرائيل وفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن استعداد باريس للمساهمة في الجهود الرامية للتوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأفادت وكالة (رويتر) بأن ماكرون قال في تصريح: "إن فرنسا مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية للتوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مساء الخميس 19 مايو الماضي عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف المتبادل.

وأشارت في بيان لها، إلى أن القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة وسيكون متزامنا ومتبادلا".

وانتقد العديد من معارضي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اتفاق وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين، معتبرين أنه "يضر بالردع الإسرائيلي"، وأنه "عار على الحكومة الإسرائيلية".

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