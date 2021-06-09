أبو النجا يشيد بجهود المهندسين والعمال المصريين في غزة

رام الله - دنيا الوطنأشاد إبراهيم أبو النجا محافظ غزة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المهندسون والعمال المصريون في إزالة ركام الأبراج والعمارات التي دمرها الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة.جاء ذلك خلال زيارته ووفد من المحافظة للمهندسين والعمال المصريين الذين يقومون بإزالة ركام برج الشروق وسط غزة وتم خلالها تقديم وجبة غداء لهم.وأكد المحافظ أبو النجا أن جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا لم تتأخر عن تقديم يد العون والمساعدة لأبناء شعبنا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، مشيرا الى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم نصف مليار دولار للمساهمة في إعادة اعمار ما دمره الاحتلال.وأضاف انه ليس غريبا على مصر والرئيس السيسي هذا الدعم الكبير والذي يؤكد على ريادتها العربية والدولية.من جانبه شكر مسؤول الفريق المصري السيد المحافظ على هذه الزيارة والتي تدلل على مدى حرصه على التواصل معهم، معربا عن سعادتهم في تخفيف المعاناة عن اشقائهم الفلسطينيين في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها.