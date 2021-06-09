دولي

مصرع ثلاث فتيات بحادث دهس في ولاية كاليفورنيا

مصرع ثلاث فتيات بحادث دهس في ولاية كاليفورنيا
رام الله - دنيا الوطن
تبحث السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن سائق، دهس 3 فتيات مما أدى إلى مقتلهن وإصابة فتاة رابعة بجروح خطيرة، ومن ثم فر من مكان الحادث.

وذكرت شبكة (abc news) أن الفتيات الثلاث هن ويلو سانشيز (11 عاما) ودايتونا بروناس (12 عاما) وساندرا ميزر (13 عاما) أما نتالي كول (14 عاما) فترقد في المستشفى وهي بحالة حرجة.

وقالت السلطات الأمريكية إن الفتيات كن يسرن يوم السبت على طريق كامب روك، وقد صدمتهما سيارة شيفروليه سيلفرادو بيضاء انحرفت عن الطريق واصطدمت بهن، مبينة أن سائق الشاحنة وشخصا آخر كان برفقته ترجلا من الشاحنة بعد وقوع الحادث قبل الهروب دون الاتصال برقم الطوارئ.

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