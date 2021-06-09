شؤون فلسطينية

ماذا ستبحث الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية؟

ماذا ستبحث الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية؟
رام الله - دنيا الوطن
تنطلق اجتماعات الفصائل الفلسطينية، يومي السبت والأحد المقبلين، في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة ملفات عالقة والوصول لتوافقات حولها، تمهيدا لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني والاتفاق على آليات إعادة إعمار غزة.

ونقل موقع (العربية نت)، عن مصادر فلسطينية لم تسمها، أن اجتماعات القاهرة للفصائل ستبحث ملفات عاجلة، منها تخفيف الحصار وإعادة الإعمار والهدنة، وأخرى دائمة منها ما يتعلق بوضعية منظمة التحرير والمصالحة وإنهاء الانقسام وتبادل الأسرى والانتخابات.

بدوره، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، لـ(العربية نت): "إن الفصائل ستتفق على جدول أعمال وفق مسارين: الأول لمناقشة وقف النار وتثبيت الهدنة، والثاني يشمل إعادة الإعمار في قطاع غزة، دون إلحاقه بملفات أخرى، فضلا عن المصالحة والانتخابات وشكل الحكومة المقبلة".

وبحسب الموقع، فإن مصدراً فلسطينياً آخراً، أكد ان حركة حماس ستطرح رؤيتها فيما يتعلق بترتيب ووضعية منظمة التحرير لتشمل غالبية التيارات الفلسطينية، كما ستطرح موقفها فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وإيصال الدعم المالي لمستحقيه بالفعل ممن دُمرت منازلهم.

وقال: "إن الفصائل الأخرى ستطرح رؤيتها لشكل الحكومة المقبلة، على أن تكون حكومة وحدة وطنية، وكذلك توحيد مؤسسات السلطة وإحياء المشروع الوطني، وإصلاح منظمة التحرير".

وكانت حماس قد أعلنت أن وفدا يقوده إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، وصل القاهرة، أمس الثلاثاء، تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية.

وذكرت الحركة في بيان أن وفدها يضم كلًا من هنية رئيس المكتب السياسي، ونائبه الشيخ صالح العاروري، ود. موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين، وهم من أعضاء المكتب السياسي.

ويأتي حوار الفصائل في القاهرة تلبية لدعوة مصرية وجهتها مصر لبحث توحيد البيت الفلسطيني وتثبيت الهدنة، وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

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