سفير قطر في روسيا: الدوحة وموسكو تناقشان توريد (إس 400)



وأضاف السفير القطري: "العلاقات العسكرية مهمة جدا ولنا علاقات مميزة مع وزارة الدفاع الروسية. وقد وقّع البلدان اتفاقية التعاون العسكري التقني عام 2018 في الدوحة. أما بالنسبة لاتفاقية صواريخ الدفاع الجوية "إس 400" فلا جديد في هذا الموضوع ولا زال هذا الموضوع مطروح، ولكن لا نتائج في الوقت الراهن".



من ناحية ثانية أكد السفير القطري: "ولنا علاقات مميزة مع الجانب الروسي في التجارة والاقتصاد والثقافة وكذلك في المجال العسكري، وليس فقط مع موسكو وإنما مع أقاليمها أيضا، وكما تعلم هناك قمة قازان والتي ستعقد نهاية يونيو وهي قمة اقتصادية كبيرة، وهناك دعوة من الرئيس التتارستاني لدولة قطر، وإن شاء الله سأكون من الحاضرين في هذه القمة".



رام الله - دنيا الوطنأكد السفير القطري لدى روسيا، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، أن روسيا تعتبر شريكا استراتيجيا ومهما بالنسبة لدولة قطر وأن هناك تعاون شامل بين الدولتين في العديد من المجالات بما في ذلك في المجال العسكري التقني.وقال السفير القطري في حوار لوكالة (سبوتنيك): "بالنسبة للتعاون العسكري بين روسيا وقطر فهناك تعاون قائم وكانت هناك وفود قدمت إلى روسيا وهناك وفود قادمة إلى روسيا من قطر في مجال التدريب ومجال المعلومات ومجالات أخرى، وقطر لها علاقات مميزة مع روسيا وكما أخبرتك فهي لا تنحصر في مجال واحد فقط، فقطر وروسيا عازمتان على توسيع التعاون الثنائي وتعميقه. وروسيا بالنسبة لدولة قطر هي شريك استراتيجي وشريك مهم في جميع المجالات".