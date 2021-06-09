دولي

مصرع أربعة أشخاص وإصابات إثر انهيار مبنى على حافلة بكوريا الجنوبية

مصرع أربعة أشخاص وإصابات إثر انهيار مبنى على حافلة بكوريا الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
انهار مبنى مكون من خمسة طوابق في جنوب كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، وأسفر سقوط الحطام على حافلة، عن مقتل أربعة أشخاص كانوا داخلها، وفقا لما ذكره مسؤولون.

وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية، أن خرسانة من المبنى المنهار في مدينة غوانغو جنوب البلاد سقطت على الحافلة عندما كانت متوقفة في شارع مجاور، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال مسؤول بالوكالة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "رجال الطوارئ الذين أرسلوا إلى الموقع أنقذوا ثمانية أشخاص كانوا داخل الحافلة، جميعهم أصيبوا بجروح خطيرة، قبل اكتشاف الجثث الأربعة".

وأضاف أنهم يبحثون عن أي محاصرين تحت الأنقاض.

وقال المسؤول إن جميع عمال البناء الذين كانوا في المبنى تم إجلاؤهم قبل انهياره.

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