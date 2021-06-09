(يسرائيل هيوم): إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة القطرية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن إسرائيل وافقت على تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تمسها، أن الوسطاء المصريين أكدوا لحركة حماس أن إسرائيل ستسمح بتحويل أموال المنحة القطرية إلى غزة نهاية الأسبوع أو على أبعد تقدير بداية الأسبوع القادم.يُشار إلى أن إسرائيل منعت إدخال المنحة القطرية، عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي استمرت 11 يومًا.وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت أن إسرائيل اشترطت تغيير أسلوب إدخال المنحة إلى القطاع، والذي كان نقدًا بالعملة الورقية، كما طلبت أن يتم تحويل الأموال عبر السلطة الفلسطينية أول مصادر دولية.