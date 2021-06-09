طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأربعاء على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلتين الخامسة والسادسة حتى الرقم (120) من كشف (2021/21).وشددت الهيئة، على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.