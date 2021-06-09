شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تصدر تنويهاً بخصوص مواكب الأفراح في الشوارع العامة

الشرطة بغزة تصدر تنويهاً بخصوص مواكب الأفراح في الشوارع العامة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تنويهاً يتعلق بمواكب الأفراح في الشوارع العامة، مطالبة بعدم إغلاق الطريق أثناء السير بمواكب الأفراح.

وشددت الشرطة، على ضرورة عدم السماح للركاب بالخروج بأجسادهم من نوافذ المركبات لما يترتب على ذلك من أضرار جسدية تلحق بالمواطنين.

وأكدت الشرطة، ان الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، ستتابع الالتزام بما جاء من تعليمات، لافتة إلى أن كل من يخالفها يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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