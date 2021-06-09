اندلاع حريقين كبيرين غرب مدينة القدس

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن طواقم الإطفاء والإنقاذ تعمل بمساندة أربع طائرات على إخماد حريقين كبيرين اندلعا في أرض هشيم غربي مدينة القدس.وأوضحت القناة أن الحريقين يقتربان من المنازل، ولم تتم السيطرة عليهما، ولم يتضح بعد سبب نشوبهما.وأشارت إلى أنه تم إغلاق الطريق المؤدي إلى القدس وتم وقف حركة القطارات إلى المدينة.وفي حيفا تعمل طواقم إطفاء وإنقاذ على إخماد حريق اندلع داخل خلّاط باطون في التخنيون، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، في حين تسبب الحريق بأضرار للشاحنة فقط.