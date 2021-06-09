الخارجية السورية: نرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي والجولان كان وسيبقى عربياً سورياً

رام الله - دنيا الوطنأكدت سوريا رفضها المطلق لتصريحات وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن بخصوص الجولان السوري المحتل والتي تأتي في سياق الدعم الأمريكي المتواصل لكيان الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر وتشدد على أن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً.وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ (سانا) اليوم: "ترفض الجمهورية العربية السورية بشكل مطلق تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بخصوص الجولان السوري المحتل والتي تأتي في سياق الدعم الأمريكي المتواصل لكيان الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر".وأوضح المصدر أن سوريا تشدد على أن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهذا ما اكدت عليه الشرعية الدولية برفضها قرار الضم الإسرائيلي الباطل للجولان مبينة أن قرار الإدارة الأمريكية السابقة بالاعتراف بهذا الضم هو مؤشر إضافي على انتهاك الولايات المتحدة السافر للشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها ما يؤكد أنها باتت دولة مارقة خارجة على القانون الدولي.وأضاف المصدر: لقد بات جلياً للعالم أجمع أن الكيان الإسرائيلي الغاصب وسياسة التوسع والعدوان التي تحكمه هما السبب الرئيسي في التوترات وعدم الاستقرار بالمنطقة وأن هذا الكيان يشكل تهديداً جدياً للأمن الإقليمي والدولي في حين أن مقاومة سورية لهذا العدوان وكفاحها لاستعادة أراضيها المحتلة في الجولان بكل السبل المتاحة هو حق مشروع كفلته كل الشرائع والمواثيق الدولية ولن تستطيع ترهات المسؤولين الأمريكيين المس بهذا الحق أو التأثير على إصرار سورية على التمسك بحقوقها المشروعة.