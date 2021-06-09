مجدلاني: دورا على أولويات برامج عمل الوزارة وضمن خطة عملها الداخلية

التقى وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني اليوم الأربعاء وفدا من بلدية دورا برئاسة نائب رئيس البلدية فوزي أبو هليل وأعضاء المجلس البلدي ، وبحث التعاون المشترك وتسهيل الخدمات لأهالي المدنية المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية ، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي، والوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط .وأشار أن مدينة دورا على أولويات برامج عمل الوزارة وضمن خطة عملها الداخلية ، حيث أن ضمن توجهات الوزارة لتسهيل وصول المستفيدين للخدمات هناك توجه لتحويل المكاتب الفرعية الرئيسة التابعة للوزارة ومن ضمنها مكتب دورا لمديريات لرفع مستوى الخدمات ولتلبية الاحتياجات لكافة الفئات المستهدفة ، ولتعزيز سبل التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني وبشكل خاص مع بلدية دورا.ومن جانبه تحدث نائب رئيس البلدية أبو هليل عن احتياجات المدينة بعدد سكانها ومساحتها والضرورة الملحة إلى انشاء مديرية للوزارة في المدينة، مؤكداً جهوزية البلدية للتعاون من أجل التخفيف على المواطنين وتعزيز صمودهم على أرضهم، من أجل توفير حماية اجتماعية للمواطن في مدينة دورا .