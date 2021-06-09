شؤون فلسطينية

كوخافي: ما قامت به حماس من استهداف مصالحنا أقل بكثير مما كانت تخطط له

كوخافي: ما قامت به حماس من استهداف مصالحنا أقل بكثير مما كانت تخطط له
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، إن "حماس والجهاد الإسلامي تلقتا ضربة قاصمة خلال عملية حامي الاسوار في قطاع غزة"، حسب زعمه.

وفي كلمة القاها خلال مراسم عسكرية اليوم، بيّن كوخافي أن جيش الاحتلال تمكن من تجريد الحركتين من قدراتهما المسلحة مشيراً الى أن ما قامت به حماس من استهداف مصالح إسرائيلية فعلا كان اقل بكثير مما كانت تخطط له، حسب تعبيره.

وذكر كوخافي، أن جيش الاحتلال استهدف يوميا مواقع في القطاع يزيد عددها بثلاثة اضعاف مما كان في عمليات سابقة، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان). 

كما ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، أن مكانة إسرائيل على الساحة الدولية تعززت خلال العام الأخير، وان العملية الأخيرة في قطاع غزة دلت على ذلك. 

وفي جلسة عقدتها اليوم لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أوضح  اشكينازي أن إسرائيل تمتعت بدعم واسع عالميا خلال العملية، مضيفاً أن دولا كثيرة انتقدت حماس فيما لم تتخذ أي جهة دولية قرارات ضد إسرائيل.

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