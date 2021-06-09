الاحتلال يعتقل راعي أغنام شرق يطا





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، راعي أغنام شرق يطا جنوب الخليل.وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مصلح شحادة مخامرة، أثناء رعيه بالأغنام في منطقة مغاير العبيد.ويأتي اعتقال الاحتلال للمواطن مخامرة استجابة لضغوط ومطالب المستوطنين، حيث كانوا حاولوا منعه من التواجد في تلك المنطقة سابقا.ويسعى الاحتلال ومستوطنوه من خلال انتهاكاتهم المتواصلة لتضييق الخناق على أهالي الخليل ومسافر يطا، لإجبار السكان والمزارعين على ترك منازلهم وأراضيهم، التي تعتبر مطمعا لحكومة الاحتلال التي تسعى إلى السيطرة عليها لصالح الاستيطان.وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرًا لأهميتها التاريخيةوالدينية.وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانيًا يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.