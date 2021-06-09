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شؤون فلسطينية

الاحتلال يمسح أراضي المواطنين في خربة "الحمّة" بالأغوار

الاحتلال يمسح أراضي المواطنين في خربة "الحمّة" بالأغوار
رام الله - دنيا الوطن
مسحت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أراضي المواطنين في خربة "الحمة" بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات: "إن سلطات الاحتلال داهمت خربة "الحمة" بالأغوار الشمالية وأجرت عمليات مسح لأراض قريبة من خيام المواطنين تقدر مساحتها بعشرات الدونمات".

و يذكر أن المستوطنين أقاموا عام 2016، بؤرة استيطانية في الحمة، وشرعوا بتضييق الخناق على الفلسطينيين في المناطق المحيطة بهم، من خلال الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية التي يستفيد منها الفلسطينيون في رعي مواشيهم.

ويسعى الاحتلال ومستوطنوه إلى فرض سياسة نفور من قبل المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم تجنبا لمصادرة آلياتهم أو فرض الغرامات عليهم وصولا إلى ترك الأرض واستفراد الاحتلال بها.

وتتعمد سلطات الاحتلال أيضا إيقاع الخسائر المادية بالمزارعين المتمسكين بأرضهم، من خلال استهداف الاحتلال للجرارات الزراعية التي شريان الحياة للمزارعين.

ولم يدع الاحتلال ومستوطنوه متنفسا أو فرصة للأهالي لكسب لقمة عيشهم، دون أن يحاربهم ويضيق عليهم بها، فجرفوا الأشجار ودمروا المحاصيل وصادروا المراعي الخضراء، وهدموا الحظائر.

و يضاف إلى ذلك حفر الاحتلال الآبار الارتوازية العميقة، ما أدى إلى رفع نسبة ملوحة مياه الشرب العذبة ومياه الري، التي باتت من أهم مشاكل الخربة.

وتتعرض الأغوار لهجمة شرسة و ممنهجة منذ احتلالها عام 1967 من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين معاً، حيث ينتشرون على أكثر من 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية على امتداد الأغوار الفلسطينية.

ويستولي المستوطنون على أخصب منطقة زراعية تحت تهديد السلاح وبأوامر من قبل جيش الاحتلال من خلال الإعلان عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.

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