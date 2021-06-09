عاجل

  • الإمارات تحظر دخول المسافرين من زامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا

  • إعلام إسرائيلي: وصول سفينتين حربيتين جديدتين من طراز "ساعر 6" لسلاح البحرية إلى ميناء حيفا اليوم

شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): كتائب القسام أثبتت أنها مقاومة إسلامية من الطراز الأول

قيادي بـ (حماس): كتائب القسام أثبتت أنها مقاومة إسلامية من الطراز الأول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس خالد الحاج في جنين، على أن معركة "سيف القدس" وحدت الشعب الفلسطيني في كل مكان، والمقاومة أثبتت أنها وطنية شاملة لكل الشعب الفلسطيني وتدافع عن كل شبر من فلسطين وتنتصر للثوابت كالقدس والأسرى.

وقال الحاج: إن معركة سيف القدس وحدت الشعب الفلسطيني في كل مكان في غزة والضفة والداخل المحتل والشتات، مشيرًا أنهم كانوا خلف قائد أركان المقاومة من خلال تحطيم معادلة كان يروج لها الاحتلال بأن جيشه لا يقهر.

وشدد الحاج على أن "دخول المقاومة على خط الدفاع عن الأقصى المبارك أثبت أنها مقاومة وطنية شاملة للشعب الفلسطيني وتُعنى بهموم الشعب الفلسطيني كاملا وليس محصورة بغزة، كما أشاع البعض".

وأضاف: "كتائب القسام على وجه التحديد أثبتت أنها مقاومة إسلامية من الطراز الأول، تدافع عن خط الإسلام الأول المتمثل في أولى القبلتين المسجد الأقصى المبارك داخل فلسطين، وفي استجابتها لنداء الأحرار كما فعل المعتصم في عموريه".

وأكد الحاج أن حدود المقاومة أوسع من قطاع غزة، فهي تدافع عن كل شبر من فلسطين وتنتصر للثوابت كالقدس والأسرى، لافتًا أن هذا فرض معادلة جديدة على الاحتلال بعد تصريح الناطق باسم القسام أبو عبيدة الذي أعلن دفاع المقاومة عن القدس والأقصى في العاشر من أيار الماضي.

 وأردف: "لا يكاد يختلف اثنان على أن سلاح حماس هو سلاح وطني من الطراز الأول يدافع عن ثوابت فلسطين، وأكبر دليل هو إلغاء مسيرة الأعلام للمرة الثانية، وتأجيل قرارات المحكمة المتعلقة بحي الشيخ جراح للشهور المقبلة".

وفيما يتعلق بالأسرى، أكد القيادي الحاج على أن الأسرى لديهم أمل كبير بالله وبالمقاومة وهم متفائلون أكثر من أي وقت مضى بأن الحرية باتت قريبة من خلال صفقة "وفاء الأحرار 2".

 ولفت الحاج إلى أن "الأسرى في سجون الاحتلال وتحديدا أصحاب المحكوميات العالية يتابعون بالتفصيل وبدقة ما يقوله السنوار ومروان عيسى وأبو عبيدة خاصة بعد أن استمعوا لبرنامج ما خفي أعظم عبر ترددات إذاعة الأقصى".

وقال: "إن الأسرى تابعوا ببالغ الاهتمام معركة سيف القدس وانتهاكات الاحتلال في الأقصى المبارك ومناشدات المقدسيين لقائد أركان المقاومة محمد ضيف بالوقوف معهم".

وأشار إلى أن كل الأحداث تمت متابعتها من خلال إعلام الأسرى المحدود الذي يصل عبر إذاعة الأقصى التي توقف بثها بعد ثلاثة أيام من الحرب، وبقي الأسرى مضطرين للاستماع لرواية الاحتلال من خلال إعلامهم المحلي، داعين الله عز وجل بالنصر للمقاومة.

وأوضح الحاج أن موضوع القدس هو مادة دراسية منهجية في مناهج الهيئة القيادية العليا في السجون، مبينا أن موضوع الاعتداءات ومنع الأذان في الأقصى، والإبعاد ومنع المصلين في رمضان تمت متابعته باستمرار وإطلاع الأسرى بشكل دائم عليه من خلال المحاضرات وخطب الجمعة لما للأقصى أهميته ومكانته.

واعتبر أن الاحتلال يحاول أن يثأر لنفسه من خلال اعتداءاته الاستفزازية المستمرة بحق القدس والمقدسيين.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يصدر حكم اعتقالٍ إداريّ بحق الأسير خضر عدنان لمدة شهر

الاحتلال يصدر حكم اعتقالٍ إداريّ بحق الأسير خضر عدنان لمدة شهر

الاحتلال يعتقل راعي أغنام شرق يطا

الاحتلال يعتقل راعي أغنام شرق يطا

&#34;شيخ الأزهر&#34; يستقبل وفد رسمي فلسطيني ويؤكد مكانة فلسطين في قلوب العرب والمسلمين

"شيخ الأزهر" يستقبل وفد رسمي فلسطيني ويؤكد مكانة فلسطين في قلوب العرب والمسلمين

الاحتلال يمسح أراضي المواطنين في خربة &#34;الحمّة&#34; بالأغوار

الاحتلال يمسح أراضي المواطنين في خربة "الحمّة" بالأغوار

المنظمات الأهلية تستنكر اقتحام الاحتلال لمقر لجان العمل الصحي

المنظمات الأهلية تستنكر اقتحام الاحتلال لمقر لجان العمل الصحي

أكثر من 130 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 130 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

سجانو &#34;الرملة&#34; ينكلون بالأسير المضرب عن الطعام الغضنفر ابو عطوان

سجانو "الرملة" ينكلون بالأسير المضرب عن الطعام الغضنفر ابو عطوان

الإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في غزة والضفة

الإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في غزة والضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;شيخ الأزهر&#34; يستقبل وفد رسمي فلسطيني ويؤكد مكانة فلسطين في قلوب العرب والمسلمين

"شيخ الأزهر" يستقبل وفد رسمي فلسطيني ويؤكد مكانة فلسطين في قلوب العرب والمسلمين

الاحتلال يمسح أراضي المواطنين في خربة &#34;الحمّة&#34; بالأغوار

الاحتلال يمسح أراضي المواطنين في خربة "الحمّة" بالأغوار

المنظمات الأهلية تستنكر اقتحام الاحتلال لمقر لجان العمل الصحي

المنظمات الأهلية تستنكر اقتحام الاحتلال لمقر لجان العمل الصحي

أكثر من 130 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 130 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

سجانو &#34;الرملة&#34; ينكلون بالأسير المضرب عن الطعام الغضنفر ابو عطوان

سجانو "الرملة" ينكلون بالأسير المضرب عن الطعام الغضنفر ابو عطوان

حماس: القصف الإسرائيلي على سوريا &#34;عدوان همجي وجريمة جديدة&#34;

حماس: القصف الإسرائيلي على سوريا "عدوان همجي وجريمة جديدة"

وزير العمل يشارك في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين

وزير العمل يشارك في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين

د. عيسى: المواثيق الدولية كفلت حق اللاجئين الفلسطينيين

د. عيسى: المواثيق الدولية كفلت حق اللاجئين الفلسطينيين

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

بعد يارا.. هل عينت (يونيسيف) أحمد حلمي سفيراً للنوايا الحسنة؟

بعد يارا.. هل عينت (يونيسيف) أحمد حلمي سفيراً للنوايا الحسنة؟

ما حقيقة تعرض مرام البلوشي لجلطة في القلب للمرة الثانية؟

ما حقيقة تعرض مرام البلوشي لجلطة في القلب للمرة الثانية؟

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

عربي

البحرين: إجلاء 13 نزيلًا إثر حريق بمقر احتجاز أمني

البحرين: إجلاء 13 نزيلًا إثر حريق بمقر احتجاز أمني

شملت الملف الليبي.. مباحثات مغربية تركية تبحث قضايا ذات اهتمام مشترك

شملت الملف الليبي.. مباحثات مغربية تركية تبحث قضايا ذات اهتمام مشترك

المرصد السوري: مقتل ثمانية من مقاتلي النظام في غارات إسرائيلية على حمص

المرصد السوري: مقتل ثمانية من مقاتلي النظام في غارات إسرائيلية على حمص

الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي قادم من الأجواء اللبنانية

الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي قادم من الأجواء اللبنانية