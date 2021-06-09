المنظمات الأهلية تستنكر اقتحام الاحتلال لمقر لجان العمل الصحي





و يضاف لذلك تحطيم الأجهزة، والمحتويات بعد كسر الأبواب الخارجية بالمطارق الثقيلة، ثم ألصق الجنود ورقة على الباب الخارجي تتضمن قرارا يمنع بموجبه دخول المقر، وتحذر الموظفين من الدوام فيه صادرة عن ما يسمى قائد جيش الاحتلال.



و تنظر الشبكة لهذا الفعل الاجرامي بخطورة كبيرة بعد سلسلة اقتحامات سابقة للمقر والمؤسسات المنضوية في اطار الشبكة، والعمل الصحي احدى مؤسسات هيئتها العامة التي تعمل بشكل علني وحاصلة على تسجيل رسمي بالعمل من السلطة الفلسطينية، وتقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني بشكل واسع في مجال الخدمات الصحية والإنسانية.





و طالبت الحكومة الفلسطينية بالعمل بكل الإمكانات المتاحة لحماية المؤسسات الاهلية العاملة في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف التعديات التي يمارسها الاحتلال بحق المؤسسات الاهلية، ومنع الاعتداءات عليها.



و دعت المؤسسات الحقوقية، والإنسانية للتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال بحق المؤسسات الاهلية، والجمعيات الخيرية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وتضيق الخناق عليها بشتى السبل بما فيها ما تقوم به المؤسسات القريبة من اللوبي الصهويني في أوروبا، ودول أخرى في العالم المختلفة من حملات تحريض وقحة لتجفيف مصادر دعمها، وتشويه صورتها، ومحاولة وسم عملها بـ"الارهاب " ونشر الأكاذيب وترويج الشائعات حول عملها الذي يقوم على أساس خدمي، وانساني، وبشكل علني، ورسمي، وتتمتع بشخصية اعتبارية في اطار المجتمع المدني الفلسطيني.







رام الله - دنيا الوطناستنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اقتحام الاحتلال لمقر لجان العمل الصحي في منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة الليلة الماضية، وقيام جنود الاحتلال بتخريب محتوياته، والعبث بها قبل مصادرة عدد من الأقراص المدمجة.