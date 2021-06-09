الإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في غزة والضفة

قالت وزارة التر

ية والتعليم بغزة، اليوم الأر

العام الدراسي القادم سيبدأ يوم الاثنين 16 آ/أغسطس القادم، فيما سيبدأ دوام الهيئتين الإدارية والتدريسية يوم السبت 14 آ

أغسطس.





وكانت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أعلنت موعد بدء العام الدراسي القادم 2021/2022.



وأوضحت التربية في بيان صحفي، أن دوام الهيئات الإدارية والتدريسية يبدأ صباح السبت 14/8/2021، للمدارس التي تعطل يومي الجمعة والأحد، وصباح الأحد 15/8/2021 للمدارس التي تعطل يومي الجمعة والسبت.



وبخصوص دوام الطلبة، أشارت التربية إلى أنه سيكون اعتباراً من صباح الاثنين 16/8/2021، وبينت أنها ستصدر لاحقاً الأجندة المفصلة للعام الدراسي المقبل.



وشكرت التربية، الهيئات الإدارية والتدريسية والمشرفين وكافة العاملين في المدارس والمديريات والوزارة؛ ممن قدموا نماذج ملهمة من العطاء في عام استثنائي، مثمنة إسناد مؤسستي الرئاسة والحكومة وجهود الشركاء من وزارات ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص.



رام الله - دنيا الوطنبعاء، إنب/