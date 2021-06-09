عاجل

  • الإمارات تحظر دخول المسافرين من زامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا

  • إعلام إسرائيلي: وصول سفينتين حربيتين جديدتين من طراز "ساعر 6" لسلاح البحرية إلى ميناء حيفا اليوم

دولي

(كورونا) عالميا: 3 ملايين و764 ألف وفاة منذ بدء الجائحة

(كورونا) عالميا: 3 ملايين و764 ألف وفاة منذ بدء الجائحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 764 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 174 مليونا ونحو 771 ألف صابة، تعافى منهم 158 مليونا ونحو 490 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 361 ألف و105 إصابات جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,237 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل التي عادت لتسجل أعداد وفيات مرتفعة جدا متقدمة بذلك على الهند، حيث سجلت (2,693 وفاة)، فيما لا تزال الهند تعاني من انتشار الفيروس بين مواطنيها رغم أنها بدأت مؤخرا بتسجيل حصيلة وفيات وإصابات بوتيرة اقل عن الفترة الماضية، وبدأت بتخفيف الإجراءات المفروضة على بعض المناطق، وسجلت (2,213 وفاة)، تليها الأرجنتين (721 وفاة)، وكولومبيا (427 وفاة)، وأميركا (401 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (91,227 إصابة)، والبرازيل (52,448 إصابة)، والأرجنتين (31,137 إصابة)، وكولومبيا (18,586 إصابة)، واميركا (13,542 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية، وذلك رغم تراجعها الملحوظ مؤخرا في الأعداد الإجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أميركا (613,052 وفاة)، والبرازيل (477,307 وفيات)، والهند (353,557 وفاة)، والمكسيك (229,100 وفاة)، وبيرو (187,157 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,242,866 إصابة)، والهند التي تخطت اليوم عتبة الـ29 مليونا بواقع (29,089,069 إصابة)، والبرازيل التي أيضا تخطت اليوم عتبة الـ17 مليونا وسجلت (17,038,260 إصابة)، وفرنسا (5,719,937 إصابة)، وتركيا (5,300,236 إصابة).

أخبار ذات صلة

شاهد: وصول سفينتين حربيتين جديدتين لسلاح بحرية الاحتلال إلى ميناء حيفا

شاهد: وصول سفينتين حربيتين جديدتين لسلاح بحرية الاحتلال إلى ميناء حيفا

للمرة الأولى... البحرية الأميركية تستخدم طائرة بدون طيار للتزود بالوقود في الجو

للمرة الأولى... البحرية الأميركية تستخدم طائرة بدون طيار للتزود بالوقود في الجو

إيران: استعدادات لعقد الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو

إيران: استعدادات لعقد الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو

بأول جولة خارجية له.. جو بادين يتوجه إلى بريطانيا

بأول جولة خارجية له.. جو بادين يتوجه إلى بريطانيا

ترودو: مقتل العائلة المسلمة &#34;هجوم إرهابي دافعه الكراهية&#34;

ترودو: مقتل العائلة المسلمة "هجوم إرهابي دافعه الكراهية"

أول تعليق من ماكرون على الصفعة التي تلقاها من مواطن فرنسي الثلاثاء

أول تعليق من ماكرون على الصفعة التي تلقاها من مواطن فرنسي الثلاثاء

(ليكود) يقدم عرضًا لـ &#34;شاكيد&#34; في مسعى لعرقة إقامة حكومة بينت لابيد

(ليكود) يقدم عرضًا لـ "شاكيد" في مسعى لعرقة إقامة حكومة بينت لابيد

إسرائيل: توفير الحراسة الشخصية لرئيس (أمل جديد) غدعون ساعر

إسرائيل: توفير الحراسة الشخصية لرئيس (أمل جديد) غدعون ساعر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;شيخ الأزهر&#34; يستقبل وفد رسمي فلسطيني ويؤكد مكانة فلسطين في قلوب العرب والمسلمين

"شيخ الأزهر" يستقبل وفد رسمي فلسطيني ويؤكد مكانة فلسطين في قلوب العرب والمسلمين

الاحتلال يمسح أراضي المواطنين في خربة &#34;الحمّة&#34; بالأغوار

الاحتلال يمسح أراضي المواطنين في خربة "الحمّة" بالأغوار

المنظمات الأهلية تستنكر اقتحام الاحتلال لمقر لجان العمل الصحي

المنظمات الأهلية تستنكر اقتحام الاحتلال لمقر لجان العمل الصحي

أكثر من 130 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 130 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

سجانو &#34;الرملة&#34; ينكلون بالأسير المضرب عن الطعام الغضنفر ابو عطوان

سجانو "الرملة" ينكلون بالأسير المضرب عن الطعام الغضنفر ابو عطوان

حماس: القصف الإسرائيلي على سوريا &#34;عدوان همجي وجريمة جديدة&#34;

حماس: القصف الإسرائيلي على سوريا "عدوان همجي وجريمة جديدة"

وزير العمل يشارك في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين

وزير العمل يشارك في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين

د. عيسى: المواثيق الدولية كفلت حق اللاجئين الفلسطينيين

د. عيسى: المواثيق الدولية كفلت حق اللاجئين الفلسطينيين

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

بعد يارا.. هل عينت (يونيسيف) أحمد حلمي سفيراً للنوايا الحسنة؟

بعد يارا.. هل عينت (يونيسيف) أحمد حلمي سفيراً للنوايا الحسنة؟

ما حقيقة تعرض مرام البلوشي لجلطة في القلب للمرة الثانية؟

ما حقيقة تعرض مرام البلوشي لجلطة في القلب للمرة الثانية؟

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

عربي

البحرين: إجلاء 13 نزيلًا إثر حريق بمقر احتجاز أمني

البحرين: إجلاء 13 نزيلًا إثر حريق بمقر احتجاز أمني

شملت الملف الليبي.. مباحثات مغربية تركية تبحث قضايا ذات اهتمام مشترك

شملت الملف الليبي.. مباحثات مغربية تركية تبحث قضايا ذات اهتمام مشترك

المرصد السوري: مقتل ثمانية من مقاتلي النظام في غارات إسرائيلية على حمص

المرصد السوري: مقتل ثمانية من مقاتلي النظام في غارات إسرائيلية على حمص

الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي قادم من الأجواء اللبنانية

الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي قادم من الأجواء اللبنانية