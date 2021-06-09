حماس: القصف الإسرائيلي على سوريا "عدوان همجي وجريمة جديدة"

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إن ‏القصف الإسرائيلي على سوريا، "عدوان همجي وجريمة جديدة ضمن سياسة صهيونية عدوانية لا تتوقف ضد كل المنطقة".وأضاف في تصريح صحفي، أن ‏"الاحتلال الصهيوني يواصل استفزازه لكل الأمة بالعدوان على المقدسات والأرض العربية، ولابد من توحيد جهود كل الأمة لمواجهته ولجم عدوانه ووضع حد لسلوكه الإرهابي".وأفادت وكالة (سانا) السورية، الليلة الماضية، أن عدة انفجارات سمع دويها، في سماء العاصمة السورية دمشق.وأشارت الوكالة إلى أن الدفاعات الجوية، تصدت لهجوم إسرائيلي، قادم من الأجواء اللبنانية.