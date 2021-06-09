وزير العمل يشارك في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين

رام الله - دنيا الوطنشارك د. نصرى أبو جيش، وزير العمل في اجتماع الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين من خلال المنصة الإلكترونية "زووم" في كلمة أكد فيها أن الاحتلال الإسرائيلي استغل جائحة (كورونا) لفرض سياسات جديدة وتوسيع دائرة هدم المنازل وتشديد الإغلاق والتحكم في حركة الأفراد والبضائع بما دفع عملية السلام إلى حافة الهاوية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني سياسة تمييز عنصري وتطهير عرقي واسع النطاق من دولة تعتبر نفسها فوق القانون في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .يأتي ذلك ضمن أعمال الدورة "109" لمؤتمر العمل الدولي والذي يتم عقده بشكل افتراضي خلال الفترة من 3 إلى 19 حزيران/يونيو الجاري وبحضور المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، ومجموعة من الوزراء العرب، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.وفى مستهل الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلى لبعض الانتهاكات التى يتعرض لها عمال وشعب فلسطين، والذى أوضح أن عدد الأيدى العاملة في فلسطين أكثر من 170 ألف عامل يعملون داخل الخط الأخضر حالياً بما يمثل 15 % من القوى العاملة الفلسطينية، تتعمد في ذلك إسرائيل بتشغيل 40 % منهم دون تصاريح عمل، في غياب أدنى متطلبات الحياة الكريمة التي يحتاجون لها.كما استعرض الفيديو أن غالبية العمال الفلسطينيين يعملون في قطاع البناء بما يعادل نسبة 65 % من حجم القوى العاملة، وهو القطاع الأكثر خطورة بين قطاعات العمل المختلفة، وعرض الفيديو إنه خلال عام 2020 تركزت الغالبية العظمى من حالات الوفاة وإصابات العمل التي وقعت بين صفوف العمال الفلسطينيين، حيث توفى 47 عاملا، وأصيب 7000 آخرين، كما يخسر العمال أكثر من 35 % من رواتبهم لصالح سماسرة العمل غير القانونيين بما يمثل أكثر من مليار شيكل سنوياً .وطالب أبو جيش من مدير عام منظمة العمل الدولية أن يتم تحويل هذا التقرير إلى قرارات وتوصيات تساعد عمال فلسطين وتوقف ما يتم من انتهاكات لحقوقهم، وأن يوضع على طاولة المؤتمر الحالى ويؤخذ في توصياته .ومن جانبه، دعا مديرعام منظمة العمل العربية إلى دعم التشغيل فى فلسطين وخفض نسب البطالة والتي وصلت لنسبة 50 % من القوى العاملة وهي الأعلى في العالم ودعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مؤتمر دولي لدعم التشغيل، كما دعا الحضور من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية بإدانة الاحتلال الإسرائيلي ودعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى.بدوره، قدم فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية الشكر للدكتورنصري أبو جيش وزير العمل الفلسطينى، وغاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال بالمؤتمر، والمنظمات والهيئات العربية والدولية، مؤكداً أنه ليس بالضرورة أن تكون فلسطيني الجنسية لتحب فلسطين، فحبها يأتي بالفطرة مع الولادة، فهناك قوانين وأعراف دولية وقرارات أممية يضرب بها عرض الحائط ، حيث تتواصل أعمال التطهير العرقي، بحي الشيخ جراح، وحي بطن الهوى، بمساعدة ميليشيات متطرفة لإخلاء الأحياء بشكل قسري، بموجب قرارات زائفة وباطلة، وعقوبة من يقف أمامها الاعتقال والقتل .وأشاد مدير عام منظمة العمل الدولية السيد جاي رايدر بالتقرير وتم التوافق على العمل لإدراجه على اجتماعات المؤتمر والأخذ بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير منظمة العمل العربية بناءا على طلب فلسطين من أجل الضغط على اسرائيل بوقف انتهاكاتها ضد العمال الفلسطينيين، وأكد بأنه سيعمل مع منظمة العمل العربية على عقد مؤتمر دولي من أجل دعم التشغيل في فلسطين، وضرورة تقوية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على استقراره وتطويره. وأشار بأنه لن يتم ذلك إلا بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على نيل حقوقه، واستقلاله.وأكدت السفيرة جوليا سندورو سفيرة جمهورية ناميبيا والممثل الدائم لها لدى الأمم المتحدة على حقوق ودعم عمال فلسطين.وأيضا في كلمة لفريق أصحاب الأعمال أكدت السيدة ريناتا دراوز الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، والسيدة كاتلين باشيه رئيسة فريق العمال بمؤتمر العمل الدولي أكدوا فيها أيضا على حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وأدانوا جميع الانتهاكات التي يتعرض لها عمال فلسطين.