بأول جولة خارجية له.. جو بادين يتوجه إلى بريطانيا

رام الله - دنيا الوطنيتوجه الرئيس الأميركي، جو بايدن اليوم الأربعاء إلى بريطانيا المحطة الأولى في جولة أوروبية غنية باللقاءات سيختتمها بقمة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.وسيحضر بايدن الذي ترافقه زوجته جيل، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في "كورنوال"، التي سيكون من أولوياتها قضيتا جائحة (كوفيد-19) والمناخ، كما نقل موقع (فرانس 24).ستقلع الطائرة الرئاسية (اير فورس وان) فى ساعة مبكرة من صباح اليوم من قاعدة اندروز العسكرية في ضواحي واشنطن.وستكون المحطة الأولى قاعدة "ميلدنهال" في شرق بريطانيا التي سيتحدث فيها الرئيس إلى أفراد من القوات الجوية الأميركية.وسيعقد لقاء على انفراد بعد ظهر الخميس مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وسيقوم بزيارة قصر ويندسور الأحد وللملكة إليزابيث الثانية التي تعتلي عرش المملكة المتحدة منذ (69 عاماً).قال بايدن الذي يؤكد منذ وصوله إلى السلطة أن "أميركا عادت" وتنوي المشاركة بالكامل في كل قضايا العالم، إن "رحلتي إلى أوروبا هي فرصة لأميركا لتعبئة ديموقراطيات العالم أجمع".ومع ذلك، ترى سوزان مالوني من معهد بروكينغز للأبحاث ومقره واشنطن أن الحلفاء "سيتلقون هذه الكلمات المطمئنة مع بعض التشيكك".وأضافت أن "استعداد بايدن لإعادة الاتصال بهم يجب أن يتغلب ليس على ندوب السنوات الأربع الماضية فحسب بل وعلى الأسئلة العالقة حول صحة الديموقراطية الأميركية".وحول استعدادات الرئيس بايدن لهذه الرحلة التي تستغرق ثمانية أيام وستقوده إلى بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتتخللها اجتماعات ثنائية، قالت الناطقة باسمه جين ساكي إنه "يستعد لها منذ خمسين عاما"، في إشارة إلى الحياة السياسية الطويلة للرئيس الذي يبلغ من العمر 74 عاما وأصبح في 1972 عضوا في مجلس الشيوخ عندما كان يبلغ 29 عاما.وأكدت أنه "يعرف بعض هؤلاء القادة بمن فيهم الرئيس بوتين، منذ عقود".