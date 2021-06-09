البحرين: إجلاء 13 نزيلًا إثر حريق بمقر احتجاز أمني

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مملكة البحرين، مساء أمس الثلاثاء، إجلاء 13 نزيلا ونقل اثنين للمستشفى من مقر توقيف واحتجاز أمني شهير بالبلاد.وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بأن "حريقا شب مساء الثلاثاء في أحد مباني مركز الحبس الاحتياطي في منطقة الحوض الجاف(شمال شرق)".وأضافت: "آليات الدفاع المدني وصلت للموقع على الفور، وتمكنت من إخلاء 13 نزيلا كانوا بالمبنى"، حسب ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وتابعت: "تم نقل اثنين من النزلاء 39 ، 40 عاما للمستشفى بواسطة الإسعاف الوطني، إثر تعرضهما للاختناق جراء الدخان الناتج عن الحريق"، دون تقديم تفاصيل أكثر عن المحتجزين.