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"التنمية" بغزة تتحدث عن آخر تطورات المنحة القطرية للأسر الفقيرة

"التنمية" بغزة تتحدث عن آخر تطورات المنحة القطرية للأسر الفقيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، عزيزة الكحلوت، إن كل ما يتم يتداول حول المنحة القطرية، هو "عارٍ عن الصحة، وحتى اللحظة لم يصدر أي تصريح بالخصوص".

وأضافت في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأنه "لا معلومات واضحة بكل ما يتعلق بالمنحة القطرية سواءً موعد وآليات الصرف أو غيره، ولا توجد معلومات جديدة حول دخول أموال المنحة". 

وتابعت الكحلوت: "نعمل بكل جهودنا لتقديم المساعدات لكل الأسر المحتاجة المدرجة لدينا ونعلم جيداً وضع الأسر الصعب، وإن تعسر صرف المنحة فلدينا خطط عديدة للتعامل مع كل الأسر ونسعى جاهدين لأن تصل المساعدات لمستحقيها". 

وشددت على أن "لجان الطوارئ التابعة لنا تابعت حالة الأسر التي تضررت بفعل العدوان، واستطعنا أن نغطي احتياجات الأسر من طرود غذائية وصحية وملابس".

وقالت: "اللجنة القطرية وزعت مساعدات نقدية على الأسر المتضررة كلياً من العدوان ما بين 1000 لــ 2000 دولار، ولا زالت اللجنة تتابع موضوع الصرف، والمتابعة جارية مع اللجنة القطرية لاستكمال التوزيع وأن تصل المساعدات للأسر المتضررة كلياً وعوائل الشهداء". 

وتابعت: "العمل يتم الآن على الأسر الأكثر ضرراً وبعد ذلك سيتم العمل مع وزارة الأشغال للوصول لكل الأسر التي تضررت بفعل العدوان".

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