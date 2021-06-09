مباشر | جلسة للمجلس التشريعي بغزة

شؤون فلسطينية

قنيطة: الوحدات الخاصة في السجون تنتهك كل الاتفاقيات الدولية الداعية لحماية الأسرى

قنيطة: الوحدات الخاصة في السجون تنتهك كل الاتفاقيات الدولية الداعية لحماية الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس لجنة إدارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة اليوم الأربعاء في أعقاب اقتحام قسم (7) في معتقل "مجدو" والذي خلًف إصابات في صفوف المعتقلين أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تتخذ
سياسة تنكيلية ولا تأبه بحياة الأسرى ولم تراع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأضاف قنيطة" أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تستهدف الأسرى على كل المستويات، وتعمل على عدم استقرارهم، وتوتير الأجواء في السجون، وتسعى لسحب الممتلكات والعبث بها ، وسحب انتاجات الأسرى الأدبية والثقافية والبحوث الأكاديمية والكتب والمواد التعليمية".

وأشار إلى انتهاكات الوحدات الخاصة كوحدة " كوحدة اليمار ، واليماز ، والمتسادا والدرور ، والناحشون ، وكيتر وغيرها " في قضايا التفتيشات والاقتحامات الليلية المفاجئة والسيطرة على السجون ، وممارسة الإرهاب من صراخ وتقييد وضرب الأسرى ومصادرة الممتلكات الخاصة ، وتدخل الأقسام بالسلاح الحى،
وقد تقوم بإطلاق النار على المعتقلين في بعض الظروف كما حدث مع الشهيد محمد الأشقر بمعتقل النقب.

واعتبر قنيطة أن المساس بحياة الأسرى منافى للمــادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حماية المعتقلين وأهمية أخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم ، والعمل على ضمانات السلامة لهم وتكفل الحماية الفعالة لهم.

وطالب قنيطة المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لحماية المعتقلين الفلسطينيين من ممارسات تلك الوحدات الخاصة
وانتهاكاتها اللحظية واليومية والتفصيلية بحقهم.

أخبار ذات صلة

إصابة عدد من المستوطنين والجنود رشقاً بالحجارة في القدس

إصابة عدد من المستوطنين والجنود رشقاً بالحجارة في القدس

قطاع غزة: 3446 مولوداً جديداً خلال مايو الماضي

قطاع غزة: 3446 مولوداً جديداً خلال مايو الماضي

شاهد: بأمر عسكري.. الاحتلال يغلق مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي بالبيرة

شاهد: بأمر عسكري.. الاحتلال يغلق مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي بالبيرة

وزارة التعليم العالي تناقش الخطة التنفيذية لمشروع &#34;توفير فرص عمل أفضل للشباب&#34;

وزارة التعليم العالي تناقش الخطة التنفيذية لمشروع "توفير فرص عمل أفضل للشباب"

&#34;النقل والمواصلات&#34; تصدر بياناً بشأن تحديث أسطول النقل وتوفير مركبات آمنة وصديقة للبيئة

"النقل والمواصلات" تصدر بياناً بشأن تحديث أسطول النقل وتوفير مركبات آمنة وصديقة للبيئة

حماس: الاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل بسبب الأزمة السياسية داخله وانعدام القيادة

حماس: الاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل بسبب الأزمة السياسية داخله وانعدام القيادة

حماس: تكرار الاحتلال أكاذيبه لوجود مكاتب للحركة ببرج الجلاء &#34;محاولة فاشلة لتبرير جريمته&#34;

حماس: تكرار الاحتلال أكاذيبه لوجود مكاتب للحركة ببرج الجلاء "محاولة فاشلة لتبرير جريمته"

غزة: حركة مرورية نشطة نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور

غزة: حركة مرورية نشطة نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قنيطة: الوحدات الخاصة في السجون تنتهك كل الاتفاقيات الدولية الداعية لحماية الأسرى

قنيطة: الوحدات الخاصة في السجون تنتهك كل الاتفاقيات الدولية الداعية لحماية الأسرى

إصابة عدد من المستوطنين والجنود رشقاً بالحجارة في القدس

إصابة عدد من المستوطنين والجنود رشقاً بالحجارة في القدس

وزارة التعليم العالي تناقش الخطة التنفيذية لمشروع &#34;توفير فرص عمل أفضل للشباب&#34;

وزارة التعليم العالي تناقش الخطة التنفيذية لمشروع "توفير فرص عمل أفضل للشباب"

حماس: تكرار الاحتلال أكاذيبه لوجود مكاتب للحركة ببرج الجلاء &#34;محاولة فاشلة لتبرير جريمته&#34;

حماس: تكرار الاحتلال أكاذيبه لوجود مكاتب للحركة ببرج الجلاء "محاولة فاشلة لتبرير جريمته"

غزة: حركة مرورية نشطة نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور

غزة: حركة مرورية نشطة نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

أبو بكر: نأمل أن تتم صفقة التبادل بما يليق بتضحيات أسرانا وعائلاتهم

أبو بكر: نأمل أن تتم صفقة التبادل بما يليق بتضحيات أسرانا وعائلاتهم

مركز فلسطين يطالب بإطلاق سراح أسرى وفاء الأحرارقبل الخوض بصفقة جديدة

مركز فلسطين يطالب بإطلاق سراح أسرى وفاء الأحرارقبل الخوض بصفقة جديدة

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

بعد يارا.. هل عينت (يونيسيف) أحمد حلمي سفيراً للنوايا الحسنة؟

بعد يارا.. هل عينت (يونيسيف) أحمد حلمي سفيراً للنوايا الحسنة؟

ما حقيقة تعرض مرام البلوشي لجلطة في القلب للمرة الثانية؟

ما حقيقة تعرض مرام البلوشي لجلطة في القلب للمرة الثانية؟

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

عربي

الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي قادم من الأجواء اللبنانية

الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي قادم من الأجواء اللبنانية

العاهل الأردني: هناك مؤامرة تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية

العاهل الأردني: هناك مؤامرة تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية

مصر.. عضو اللجنة الفنية لسد النهضة يفجر مفاجأة حول عملية الملء

مصر.. عضو اللجنة الفنية لسد النهضة يفجر مفاجأة حول عملية الملء

حسن نصر الله: نتنياهو قد يذهب لأي خيارات وربما يرتكب حماقة بالقدس

حسن نصر الله: نتنياهو قد يذهب لأي خيارات وربما يرتكب حماقة بالقدس