قنيطة: الوحدات الخاصة في السجون تنتهك كل الاتفاقيات الدولية الداعية لحماية الأسرى





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس لجنة إدارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة اليوم الأربعاء في أعقاب اقتحام قسم (7) في معتقل "مجدو" والذي خلًف إصابات في صفوف المعتقلين أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تتخذسياسة تنكيلية ولا تأبه بحياة الأسرى ولم تراع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.وأضاف قنيطة" أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تستهدف الأسرى على كل المستويات، وتعمل على عدم استقرارهم، وتوتير الأجواء في السجون، وتسعى لسحب الممتلكات والعبث بها ، وسحب انتاجات الأسرى الأدبية والثقافية والبحوث الأكاديمية والكتب والمواد التعليمية".وأشار إلى انتهاكات الوحدات الخاصة كوحدة " كوحدة اليمار ، واليماز ، والمتسادا والدرور ، والناحشون ، وكيتر وغيرها " في قضايا التفتيشات والاقتحامات الليلية المفاجئة والسيطرة على السجون ، وممارسة الإرهاب من صراخ وتقييد وضرب الأسرى ومصادرة الممتلكات الخاصة ، وتدخل الأقسام بالسلاح الحى،وقد تقوم بإطلاق النار على المعتقلين في بعض الظروف كما حدث مع الشهيد محمد الأشقر بمعتقل النقب.واعتبر قنيطة أن المساس بحياة الأسرى منافى للمــادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حماية المعتقلين وأهمية أخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم ، والعمل على ضمانات السلامة لهم وتكفل الحماية الفعالة لهم.وطالب قنيطة المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لحماية المعتقلين الفلسطينيين من ممارسات تلك الوحدات الخاصةوانتهاكاتها اللحظية واليومية والتفصيلية بحقهم.