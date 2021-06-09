إصابة عدد من المستوطنين والجنود رشقاً بالحجارة في القدس





رام الله - دنيا الوطنأعلنت قوات الاحتلال إصابة مستوطنين اثنين وعدد من الجنود مساء اليوم الثلاثاء جرّاء رشقهم بالحجارة في بلدة الطور بالقدسالمحتلة.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور برفقة سيارة المياه العادمة حيث اندلعت مواجهات مع الشبان في الشارع الجديد.وذكر شهود عيان أن الشبان ألقوا وابلاً من الحجارة والمفرقعات النارية تجاه قوات الاحتلال وسيارة للمستوطنين ما أدى الى تحطيم زجاجاها وإصابة من بداخلها.كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان من بينهم سفيان أبو الهوى، وعدي فادي أبو جمعة والشبل ايهم رائد (أبو مفرح).كما اقتحمت قوات الاحتلال حيي البستان وبئر أيوب في بلدة سلوان، وسط إلقاء القنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين، كذلك تعمدت قوات الاحتلال فرض غرامات مالية على المقدسيين في شارع الرشيد، ضمن سياسة الاحتلال المستمرة للتضييق على المقدسيين واستهدافهم.ومنذ سنوات يعيش المقدسيون وخاصة في الأحياء القريبة من المسجد الأقصى حرب ثبات ووجود في ضوء ما يتعرضون له من محاولات اجتثاث وتشريد وترحيل على أيدي قوات الاحتلال والمجموعات الاستيطانية.