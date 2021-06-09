"النقل والمواصلات" تصدر بياناً بشأن تحديث أسطول النقل وتوفير مركبات آمنة وصديقة للبيئة

قررت وزارة النقل والمواصلات، تمديد استقبال طلبات شراء الشاحنات والمجرورات الإسرائيلية بوزن إجمالي 4500 كليو جرام أعلى، وسنة تسييرها 2012 حتى موعد أقصاه 29-7 -2021، على أن يتم نقل ملكيتها على المعابر حتى 31 -10- 2021.



يأتي ذلك في بيان للوزارة بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، قانوناً وتحقيقاً لأهداف الوزارة تحديث أسطول النقل وتوفير مركبات آمنة وصديقة للبيئة وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.



وفيما يلي نص البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك):































رام الله - دنيا الوطن