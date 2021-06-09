مباشر | جلسة للمجلس التشريعي بغزة

دولي

إسرائيل: توفير الحراسة الشخصية لرئيس (أمل جديد) غدعون ساعر

إسرائيل: توفير الحراسة الشخصية لرئيس (أمل جديد) غدعون ساعر
غدعون ساعر وبنيامين نتيناهو
رام الله - دنيا الوطن
قرر ضابط (كنيست) في إسرائيل اليوم الأربعاء، توفير الحراسة الشخصية لرئيس (أمل جديد)، غدعون ساعر.

واجتمع ساعر في منزله الليلة الماضية، مع رئيس الوزراء المقرر تعيينه خلال أيام، نفتالي بينت، ورئيس الوزراء بالتناوب، يائير لابيد. 

وجاء في بيان مشترك لهم في ختام الجلسة، إن كل ما نُشر في وسائل الإعلام من خلافات بين مركبات الائتلاف الحكومي، "مجرد مناورات سياسية" . 

كما قررا تعيين وزير الإسكان زئيف الكين، في منصب الوزير المسؤول عن التنسيق بين الحكومة و(كنيست).

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