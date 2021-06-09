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شؤون فلسطينية

حماس: الاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل بسبب الأزمة السياسية داخله وانعدام القيادة

حماس: الاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل بسبب الأزمة السياسية داخله وانعدام القيادة
أسرى مفرج عنهم في صفقة شاليط
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع، إن الحركة جاهزة للبدء في حديث حول صفقة تبادل.

وتابع في تصريح لإذاعة (الأقصى): أن ما تم بحثه في برنامج "ما خفي أعظم" يدلل على جهوزية الحركة، وقدرتها على إدارة أي عملية تفاوض، لإبرام صفقة تبادل مشرفة.

وشدد القانوع على أن "الاحتلال غير جاهز بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل، والتجاذبات الموجودة، إضافة إلى انعدام القيادة في هذه المرحلة".

وقال المتحدث باسم حركة حماس: "نحن في حركة حماس، مصرون على إبرام صفقة تبادل يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى الأبطال، ولا يمكن ربط ملف الأسرى بأي ملف من الملفات الأخرى".

ونقلت صحيفة (العربي الجديد) عن مصادر مصرية خاصة، وصفتها بـ "مطلعة" على الوساطة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفصائل المقاومة في قطاع غزة، قولها، إن وفداً ذا طابع عسكري من حركة حماس بقيادة مروان عيسى، المعروف برئيس أركان كتائب القسام، الذراع العسكرية للحركة، سيبحث في القاهرة صفقة تبادل الأسرى، عبر مفاوضات غير مباشرة مع وفد أمني إسرائيلي، سيزور العاصمة المصرية في الوقت ذاته.

وحسب الصحيفة ، فإن خطوة كشف كتائب القسام عن التسجيل الصوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس في غزة، جاءت بترتيب مع الوسيط المصري.

وأشارت إلى أنها كانت مطلباً من الجانب الإسرائيلي خلال إحدى مراحل التفاوض، بهدف تحريك الملف داخل أجهزة الاحتلال  المعنية.

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