عاجل

  • الرئيس الإيراني: الاتفاق النووي يعتبر المسار الوحيد الذي سيؤدي إلى رفع العقوبات

  • روحاني: واشنطن شنت خلال السنوات الثلاث الماضية حربا اقتصادية على إيران لم يشهد لها العالم مثيلا

شؤون فلسطينية

حماس: تكرار الاحتلال أكاذيبه لوجود مكاتب للحركة ببرج الجلاء "محاولة فاشلة لتبرير جريمته"

حماس: تكرار الاحتلال أكاذيبه لوجود مكاتب للحركة ببرج الجلاء "محاولة فاشلة لتبرير جريمته"
قصف برج الجلاء
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن ‏تكرار جيش الاحتلال أكاذيبه لوجود مكاتب لحركة حماس في برج الجلاء، "محاولة فاشلة لتبرير جريمته باستهداف برج مدني يحوي مكاتب صحفية لقنوات ووكالات عالمية". 

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم بتصريحات وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، أن "تدمير برج الجلاء جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة".

وكشف جلعاد إردان، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، السبب الرئيسي لقصف برج الجلاء من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المعركة الأخيرة على قطاع غزة.

وقال أردان خلال زيارته المقر الرئيسي لوكالة (أسوشيتد برس) في نيويورك، امس: "إن البرج الذي كان يضم مكتب الوكالة في غزة، كانت حركة حماس تستخدمه في محاولة التشويش على منظومة القبة الحديدية"، على حد زعمه.

وأضاف: "هذا هو السبب الذي جعل الجيش الإسرائيلي يستهدف برج الجلاء خلال المعركة الأخيرة في قطاع غزة، الشهر الماضي".

أخبار ذات صلة

حماس: الاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل بسبب الأزمة السياسية داخله وانعدام القيادة

حماس: الاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل بسبب الأزمة السياسية داخله وانعدام القيادة

غزة: حركة مرورية نشطة نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور

غزة: حركة مرورية نشطة نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور

&#34;المرور&#34; بغزة تصدر تنويهاً للسائقين بشأن شارع الثلاثيني

"المرور" بغزة تصدر تنويهاً للسائقين بشأن شارع الثلاثيني

صحيفة: وفد من كتائب القسام برئاسة مروان عيسى يصل القاهرة

صحيفة: وفد من كتائب القسام برئاسة مروان عيسى يصل القاهرة

الاحتلال يشن حملة مداهمات لمنازل المواطنين وينفذ اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة مداهمات لمنازل المواطنين وينفذ اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

أبو بكر: نأمل أن تتم صفقة التبادل بما يليق بتضحيات أسرانا وعائلاتهم

أبو بكر: نأمل أن تتم صفقة التبادل بما يليق بتضحيات أسرانا وعائلاتهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: حركة مرورية نشطة نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور

غزة: حركة مرورية نشطة نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور

أبو بكر: نأمل أن تتم صفقة التبادل بما يليق بتضحيات أسرانا وعائلاتهم

أبو بكر: نأمل أن تتم صفقة التبادل بما يليق بتضحيات أسرانا وعائلاتهم

مركز فلسطين يطالب بإطلاق سراح أسرى وفاء الأحرارقبل الخوض بصفقة جديدة

مركز فلسطين يطالب بإطلاق سراح أسرى وفاء الأحرارقبل الخوض بصفقة جديدة

نتنياهو: أعتقد أن مسيرة الأعلام يجب أن تعقد كما هو مخطط لها وبموعدها المحدد

نتنياهو: أعتقد أن مسيرة الأعلام يجب أن تعقد كما هو مخطط لها وبموعدها المحدد

ملحم: سلطة النقد تعمل على إعداد برامج تمويل خاصة بالقدس وقطاع غزة

ملحم: سلطة النقد تعمل على إعداد برامج تمويل خاصة بالقدس وقطاع غزة

المالكي يدعو الدول الإفريقية للاعتراف بعدم قانونية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي

المالكي يدعو الدول الإفريقية للاعتراف بعدم قانونية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي

حماس: لسنا منحازون لأي طرف بالصراع المؤسف باليمن

حماس: لسنا منحازون لأي طرف بالصراع المؤسف باليمن

غانتس: أمامنا إمكانية استخدام القوة العسكرية مجدداً بغزة والتحرك للتغيير السياسي

غانتس: أمامنا إمكانية استخدام القوة العسكرية مجدداً بغزة والتحرك للتغيير السياسي

منوعات

بعد يارا.. هل عينت (يونيسيف) أحمد حلمي سفيراً للنوايا الحسنة؟

بعد يارا.. هل عينت (يونيسيف) أحمد حلمي سفيراً للنوايا الحسنة؟

ما حقيقة تعرض مرام البلوشي لجلطة في القلب للمرة الثانية؟

ما حقيقة تعرض مرام البلوشي لجلطة في القلب للمرة الثانية؟

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تكشف مفاجأة في تطورات قضيتها مع ابنتها حلا الترك

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويفاجئ جمهوره بظهور جديد

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

لهذا السبب.. تامر حسني يتصدر التراند ويصبح حديث الجمهور

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد كيف استهزأ مهند الحمدي على خبر انفصاله عن خطيبته

شاهد: والدة مصطفى الآغا تصدم ابنها والجمهور بهديتها في يوم ميلاده

شاهد: والدة مصطفى الآغا تصدم ابنها والجمهور بهديتها في يوم ميلاده

شاهد: معجب يوقف حفل أصالة نصري في الرياض بشكل كامل

شاهد: معجب يوقف حفل أصالة نصري في الرياض بشكل كامل

ما آخر التطورات الصحية لدلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لدلال عبدالعزيز؟

شاهد كيف حقق تامر حسني حلم مريضة بالسرطان

شاهد كيف حقق تامر حسني حلم مريضة بالسرطان

عربي

مصر.. عضو اللجنة الفنية لسد النهضة يفجر مفاجأة حول عملية الملء

مصر.. عضو اللجنة الفنية لسد النهضة يفجر مفاجأة حول عملية الملء

حسن نصر الله: نتنياهو قد يذهب لأي خيارات وربما يرتكب حماقة بالقدس

حسن نصر الله: نتنياهو قد يذهب لأي خيارات وربما يرتكب حماقة بالقدس

الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة

الإفراج عن المعتقلين الأردنيين العنوز ودعجة خلال الساعات القادمة

الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا يعيشون ظروفا كارثية

الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا يعيشون ظروفا كارثية