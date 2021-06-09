حماس: تكرار الاحتلال أكاذيبه لوجود مكاتب للحركة ببرج الجلاء "محاولة فاشلة لتبرير جريمته"



وقال أردان خلال زيارته المقر الرئيسي لوكالة (أسوشيتد برس) في نيويورك، امس: "إن البرج الذي كان يضم مكتب الوكالة في غزة، كانت حركة حماس تستخدمه في محاولة التشويش على منظومة القبة الحديدية"، على حد زعمه.



وأضاف: "هذا هو السبب الذي جعل الجيش الإسرائيلي يستهدف برج الجلاء خلال المعركة الأخيرة في قطاع غزة، الشهر الماضي".



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن ‏تكرار جيش الاحتلال أكاذيبه لوجود مكاتب لحركة حماس في برج الجلاء، "محاولة فاشلة لتبرير جريمته باستهداف برج مدني يحوي مكاتب صحفية لقنوات ووكالات عالمية".وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم بتصريحات وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، أن "تدمير برج الجلاء جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة".وكشف جلعاد إردان، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، السبب الرئيسي لقصف برج الجلاء من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المعركة الأخيرة على قطاع غزة.