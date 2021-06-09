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المرصد السوري: مقتل ثمانية من مقاتلي النظام في غارات إسرائيلية على حمص

المرصد السوري: مقتل ثمانية من مقاتلي النظام في غارات إسرائيلية على حمص
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء أن ثمانية من مقاتلي النظام السوري على الأقل قُتلوا في ضربات ليلية لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على محافظة حمص.

وذكر مدير المرصد، رامي عبد الرحمن أن "خمسة جنود سوريين وثلاثة مقاتلين آخرين موالين للنظام تابعين للدفاع الوطني" قتلوا في الضربات التي جرت قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء في عدد من المناطق بينها إحدى ضواحي حمص،  حسب ما نقل موقع (فرانس 24).

وكانت دمشق قد أعلنت ليل الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي"، دون تقديم أية تفاصيل حول المواقع المستهدفة من المقاتلات الإسرائيلية التي شنت الغارات ولا عن الخسائر المحتملة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في نبأ عاجل إن "دفاعاتنا الجوية تصدت مساء اليوم لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية".

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